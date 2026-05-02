Visite flash de l’art déco s’invite à Bordeaux, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Visite flash de l’art déco s’invite à Bordeaux Samedi 2 mai, 16h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T16:30:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T16:30:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00

En préambule de l’exposition du musée des Beaux-Arts de Bordeaux Jean Dupas & Co qui sera inaugurée le 26 juin à la galerie, l’art décoratif s’invite sur le palier du 4ème étage de la bibliothèque Mériadeck à travers d’incroyables reliures, des magazines de mode, des gravures, des publicités, des affiches et des prêts d’œuvres graphiques du MusBA, et nous plonge dans cet univers exubérant et épuré.

Visites flash les samedis 2 mai, 30 mai et 11 juillet à 16h30.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Le service patrimoine de la bibliothèque Mériadeck vous propose une sélection élégante et précieuse de la plus belle période Art déco des années 1920 à Bordeaux et en France exposition art deco

Le lys noir, Gazette du bon ton 1923