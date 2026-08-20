Visite flash du donjon, Château de Pouzauges, Pouzauges

Informations pratiques

Visite flash du donjon 19 et 20 septembre Château de Pouzauges Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Partez à la découverte de l’histoire du château et de ses caractéristiques architecturales. En 30 minutes, les guides de l’office de tourisme vous apprendront tous les secrets du château.

Château de Pouzauges rue du Vieux-Château 85700 Pouzauges Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire La construction du donjon date du XI° siècle, à l’initiative du Vicomte de Thouars, une des familles les plus puissantes du Poitou.

Au début du XVe, Catherine de Thouars épouse Gille de Rais et fait du château sa résidence. Elle transforme le donjon austère et froid en une tour résidentielle. Elle y ajoute fenêtres, escaliers et cheminées sculptées.

En 1440, à la mort de Gilles de Rais, Catherine de Thouars épouse Jean II de Vendôme et quitte Pouzauges.

Il est confisqué à la Révolution et devient bien national avant d’être racheté et rendu à ses propriétaires en 1801.

Le Donjon est construit sur un type niortais, à savoir carré avec des contreforts d’angle arrondis. En cela, il ressemble au Donjon de Tiffauges, autre demeure de Gilles de Rais.

Il mesure 26 mètres de haut et ses murs sont d’une épaisseur de 1.5 m. Il a conservé des meurtrières, des fenêtres à coussièges, les vestiges des hourds de bois, des latrines.

Le donjon était protégé par des fortifications. La courtine principale, sur les 3 existantes à l’époque, faisait 355m de long et comprenait 12 tours, notamment la Tour de Bretagne, tour défensive au même titre que le donjon.

Les autres enceintes n’existent plus mais peuvent se deviner dans le schéma actuel des rues de la ville de Pouzauges. Parking à proximité

Partez à la découverte de l’histoire du château et de ses caractéristiques architecturales. En 30 minutes, les guides de l’office de tourisme vous apprendront tous les secrets du château.

©ville de Pouzauges