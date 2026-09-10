Visite flash du Donjon de Vez, Donjon de Vez, Vez

Informations pratiques

Visite flash du Donjon de Vez 19 et 20 septembre Donjon de Vez Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Monument historique emblématique du Valois, le Donjon de Vez vous propose une immersion au coeur de l’art contemporain. Le visiter, c’est découvrir un lieu où les plus grands artistes contemporains rencontrent l’architecture médiévale.

Découvrez le Donjon de Vez grâce à des visites guidées flash tout au long du week-end.

Donjon de Vez vez Vez 60117 Oise Hauts-de-France 06 08 61 14 53 https://www.donjondevez.com/ Classé Monument historique et abritant un jardin labellisé Jardin remarquable, le Donjon de Vez offre un voyage exceptionnel à travers 1000 ans d’histoire et d’architecture et propose une immersion dans la création contemporaine.

Visiter le Donjon de Vez, c’est découvrir un lieu où les plus grands artistes contemporains rencontrent l’architecture médiévale. Parking gratuit en bas de la colline

Monument historique emblématique du Valois, le Donjon de Vez vous propose une immersion au coeur de l’art contemporain. Le visiter, c’est découvrir un lieu où les plus grands artistes contemporains …

©Office de Tourisme du Pays de Valois