Visite Flash du mois Il était une fois la petite cité d’Autessiodurum Auxerre

2026-03-06

12:30:00 - 13:00:00

2026-03-06

Thématique de la Visite Flash du mois de Mars 2026 Il était une fois, la petite cité d’Autessiodurum . Venez découvrir l’Histoire Romaine d’Auxerre, à travers une balade suivant les anciennes limites Antiques de la ville.

Les Visites Flashs sont des mini-conférences gratuits de 30mn, tous les premiers vendredi du mois. Pas d’inscription, retrouvez la guide au point de rendez-vous à 12h30, emportez votre casse-croûte et venez découvrir un aspect insolite de l’Histoire d’Auxerre. .

