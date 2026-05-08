Visite flash du Musée Mathurin Méheut exposition temporaire Place du Champ de Foire Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Visite flash du Musée Mathurin Méheut exposition temporaire

Place du Champ de Foire Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 14:20:00

Date(s) :

2026-07-16

Découvrez, le temps d’une courte visite, certaines œuvres de Mathurin Méheut qui reflètent les moments forts de la vie de l’artiste.

Durée environ 20 min.

Limitée à 15 personnes.

Compris dans le tarif entrée musée. .

Place du Champ de Foire Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 19 99

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English :

L’événement Visite flash du Musée Mathurin Méheut exposition temporaire Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor