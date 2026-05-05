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Visite flash du Musée Mathurin Méheut Place du Champ de Foire Lamballe-Armor

Visite flash du Musée Mathurin Méheut Place du Champ de Foire Lamballe-Armor mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Place du Champ de Foire

Adresse : Musée Mathurin Méheut

Ville : 22400 Lamballe-Armor

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Lamballe-Armor

Visite flash du Musée Mathurin Méheut

Place du Champ de Foire Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 10:20:00

Date(s) :
2026-07-21

Découvrez, le temps d’une courte visite, certaines œuvres de Mathurin Méheut qui reflètent les moments forts de la vie de l’artiste.

Durée environ 20 min.
Limitée à 15 personnes.
Compris dans le tarif entrée musée. Réservation sur place à l’accueil.   .

Place du Champ de Foire Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 19 99 

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English :

L’événement Visite flash du Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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