Visite flash église de la visitation Devant l’église Le Mans
Visite flash église de la visitation Devant l’église Le Mans mardi 7 juillet 2026.
Le Mans
Visite flash église de la visitation
Devant l’église 1 rue Gambetta Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:30:00
fin : 2026-07-07 16:15:00
Date(s) :
2026-07-07
Découvrez cette exceptionnelle église et le cloître de l’ancien couvent de la Visitation. L’ensemble a été conçu par une sœur architecte, Anne Victoire Pillon. L’église est un chef-d’œuvre baroque unique dans l’ouest de la France.
Attention pas de billetterie sur place.
Jauge de 20 personnes. .
Devant l’église 1 rue Gambetta Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Visite flash église de la visitation Le Mans a été mis à jour le 2026-06-17 par CDT72
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