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Visite flash église de la visitation Devant l’église Le Mans

Visite flash église de la visitation Devant l’église Le Mans mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Devant l'église

Adresse : 1 rue Gambetta

Ville : 72000 Le Mans

Département : Sarthe

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 3

Le Mans

Visite flash église de la visitation

Devant l’église 1 rue Gambetta Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:30:00
fin : 2026-07-07 16:15:00

Date(s) :
2026-07-07

Découvrez cette exceptionnelle église et le cloître de l’ancien couvent de la Visitation. L’ensemble a été conçu par une sœur architecte, Anne Victoire Pillon. L’église est un chef-d’œuvre baroque unique dans l’ouest de la France. 
Attention pas de billetterie sur place.
Jauge de 20 personnes.   .

Devant l’église 1 rue Gambetta Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement Visite flash église de la visitation Le Mans a été mis à jour le 2026-06-17 par CDT72

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