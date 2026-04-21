Visite flash église de la visitation Devant l’église Le Mans mardi 7 juillet 2026.

Le Mans

Visite flash église de la visitation

Devant l’église 1 rue Gambetta Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:30:00

fin : 2026-07-07 16:15:00

Date(s) :

2026-07-07

Découvrez cette exceptionnelle église et le cloître de l’ancien couvent de la Visitation. L’ensemble a été conçu par une sœur architecte, Anne Victoire Pillon. L’église est un chef-d’œuvre baroque unique dans l’ouest de la France.

Attention pas de billetterie sur place.

Jauge de 20 personnes. .

Devant l’église 1 rue Gambetta Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Visite flash église de la visitation Le Mans a été mis à jour le 2026-06-17 par CDT72