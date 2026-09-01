Visite Flash: exposition 11h55 au Beffroi Concarneau
dimanche 20 septembre 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Visite Flash: exposition 11h55 au Beffroi
Maison du Patrimoine Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Parcourez l’exposition 11h55 au beffroi au cours de cette visite flash !
Avec un guide-conférencier, venez découvrir l’histoire de cet édifice emblématique de la Ville-Close.
RDV Maison du Patrimoine Logis des Gardes
Réservation conseillée / durée 45 minutes .
Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
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English :
L’événement Visite Flash: exposition 11h55 au Beffroi Concarneau a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA
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