Visite Flash Histoire de l’arrivée du chemin de fer à Biarritz et de son évolution Parvis Jakes-Abeberry Biarritz
Visite Flash Histoire de l’arrivée du chemin de fer à Biarritz et de son évolution Parvis Jakes-Abeberry Biarritz jeudi 16 juillet 2026.
Biarritz
Visite Flash Histoire de l’arrivée du chemin de fer à Biarritz et de son évolution
Parvis Jakes-Abeberry Avenue Foch ( devant la Gare du Midi) Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 2 – 2 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16 15:45:00
Date(s) :
2026-07-16
Visitez Flash Histoire de l’arrivée du chemin de fer à Biarritz et de son évolution
Saviez-vous que la Gare du Midi accueillait des voyageurs en centre-ville entre 1911 et 1980 ?
Que la première ligne de chemin de fer secondaire reliant Bayonne Anglet Biarritz (BAB) avait été en service de 1877 à 1953 ?
Au cours de cette visite inédite, votre guide-conférencier de Destination Biarritz, vous contera l’Histoire et les histoires autour du patrimoine ferroviaire de Biarritz.
Rendez-vous sur le parvis Jakes-Abeberry (Gare du Midi, Avenue Foch) .
Parvis Jakes-Abeberry Avenue Foch ( devant la Gare du Midi) Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
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English : Visite Flash Histoire de l’arrivée du chemin de fer à Biarritz et de son évolution
L’événement Visite Flash Histoire de l’arrivée du chemin de fer à Biarritz et de son évolution Biarritz a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Biarritz
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