Visite flash – L’affaire Dreyfus à Rennes Musée de Bretagne Rennes 20 et 21 juin Ille-et-Vilaine

gratuit

Été 1899. Rennes vit sous une tension extrême tandis que journalistes, militants et curieux affluent pour suivre le procès en révision du capitaine Dreyfus.

En 1894, un premier procès l’a condamné pour trahison : coupable « idéal » dans un contexte marqué par un fort antisémitisme, Alfred Dreyfus est en réalité victime d’une machination judiciaire. Venez découvrir la nouvelle exposition du Musée de Bretagne avec des visites flash tout au long de l’après-midi.

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​Programme détaillée à retrouver à l’entrée de l’exposition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-20T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00.000+02:00

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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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