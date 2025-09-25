Visite flash le cloître de l’Abbaye de Montivilliers Montivilliers

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 15:00:00

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-25 2025-10-09 2025-11-12 2025-11-20 2026-03-11 2026-03-19 2026-04-03 2026-04-29 2026-05-07 2026-05-13 2026-06-11 2026-06-24

Situé au centre des bâtiments de l’abbaye, le cloître se compose d’un jardin d’ornement, entouré par quatre galeries en charpente qui en font un édifice original.

Protégé par les bâtiments qui l’entourent, le cloître est un lieu de circulation mais également un espace de méditation et de prière pour les religieuses.

Découvrez en 30 minutes ce lieu unique par son architecture et son histoire.

Réservation obligatoire .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 66 abbaye@ville-montivilliers.fr

