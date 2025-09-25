Monti’spectacle Jardin de Buglise Montivilliers

Montivilliers

Monti’spectacle

Jardin de Buglise 7 Chemin de Buglise Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04 18:00:00

fin : 2027-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Prends-en de la graine ! Cie Les Miscellanées

Dans le cadre de Buglise en fête, découvrez un spectacle familial aussi drôle qu’original. Avec sa mystérieuse Graineterie de Mots , un semeur pas comme les autres vous invite à cultiver votre vocabulaire dans une ambiance déjantée et pleine de poésie.

Entre humour, jeux de langage et imagination débordante, ce one-man-show promet un moment de convivialité à partager en famille.

Durée 50 min

À partir de 7 ans

Coproduction Cie Les Miscellanées, La Fausse Cie, Cie Les Frères Georges. Avec le soutien du Labo Victor Hugo (Ville de Rouen 76) et de Folie Moulins (Ville de Lille 59). .

Jardin de Buglise 7 Chemin de Buglise Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 28 15

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English : Monti’spectacle

L’événement Monti’spectacle Montivilliers a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie