Exposition Famille Gaignoux Transmission et métamorphoses Montivilliers

Exposition Famille Gaignoux Transmission et métamorphoses

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

2026-07-04

Une famille d’artistes au fil des 20e et 21e siècles. Trois générations de 1946 à 2026 80 ans.

Le temps nous plie à lui. L’art le déplie. L’artiste le replie…

Claude Gaignoux(1924 2005) ou la renaissance de l’après-guerre.

Yves Gaignoux ou Vandi (1952 ) ou le bouillonnement retrouvé aux couleurs des années Pop .

Diane Gaignoux (1993 -) de ce qui précède à ce qui se poursuit les transformations contemporaines. .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 66 abbaye@ville-montivilliers.fr

