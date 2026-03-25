Retour vers le passé matrimoine, l’héritage culturel des femmes Bibliothèque Condorcet Montivilliers
Retour vers le passé matrimoine, l’héritage culturel des femmes Bibliothèque Condorcet Montivilliers samedi 4 avril 2026.
Retour vers le passé matrimoine, l’héritage culturel des femmes
Bibliothèque Condorcet 50 Rue Léon Gambetta Montivilliers Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-04-04 2026-05-23 2026-06-13
Femmes de lettres, journalistes ou encore éditrices, le fonds patrimonial de la bibliothèque conserve une large production féminine, de Montivilliers et d’ailleurs.
Venez découvrir leur histoire lors de cette visite thématique !
Durée 1h30
Sur réservation au 02.35.30.96.10 .
Bibliothèque Condorcet 50 Rue Léon Gambetta Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58 culturel@ville-montivilliers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Retour vers le passé matrimoine, l’héritage culturel des femmes
L’événement Retour vers le passé matrimoine, l’héritage culturel des femmes Montivilliers a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Montivilliers (Seine-Maritime)
- Quizz au musée Femmes et petites filles dans l’art Montivilliers 1 avril 2026
- La Cavalcade Montivillonne 2026 Montivilliers 3 avril 2026
- Flowpulse une expérience aquatique inédite à Belle Étoile Complexe aquatique Belle Étoile Montivilliers 4 avril 2026
- Théâtre Médée Salle Michel Vallery Montivilliers 4 avril 2026
- Visite guidée L’Aître de Brisgaret Témoin unique des temps troublés Rue Aldric Crevel Montivilliers 5 avril 2026