Retour vers le passé matrimoine, l’héritage culturel des femmes Bibliothèque Condorcet Montivilliers

Retour vers le passé matrimoine, l’héritage culturel des femmes

Bibliothèque Condorcet 50 Rue Léon Gambetta Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-23 2026-06-13

Femmes de lettres, journalistes ou encore éditrices, le fonds patrimonial de la bibliothèque conserve une large production féminine, de Montivilliers et d’ailleurs.

Venez découvrir leur histoire lors de cette visite thématique !

Durée 1h30

Sur réservation au 02.35.30.96.10 .

Bibliothèque Condorcet 50 Rue Léon Gambetta Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58 culturel@ville-montivilliers.fr

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English : Retour vers le passé matrimoine, l’héritage culturel des femmes

L’événement Retour vers le passé matrimoine, l’héritage culturel des femmes Montivilliers a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie