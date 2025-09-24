Visite guidée de l’Abbaye de Montivilliers Montivilliers

Début : 2025-09-24 15:00:00

fin : 2025-10-18

2025-09-24 2025-10-18 2025-11-05 2025-11-28 2026-02-26 2026-03-25 2026-04-23 2026-05-27 2026-06-17

Montivilliers doit sa prospérité et son renom à sa prestigieuse abbaye de femmes fondée au VIIe siècle. Les religieuses bénédictines ont occupé les lieux pendant plus de 1 000 ans et contribué à l’essor de la ville. Aujourd’hui, il subsiste un ensemble remarquable de bâtiments réfectoires, dortoirs, église abbatiale, salle du chapitre et ancien logis des abbesses sont toujours en place autour du cloître. Mais que sait-on de leur histoire ?

À travers les différents espaces, découvrez le quotidien de ces femmes qui a valu à Montivilliers le titre de « Cité des abbesses ».

Durée 1h

Réservation obligatoire .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 66 abbaye@ville-montivilliers.fr

