Monti’spectacle Ecole Jules Ferry Montivilliers
Monti’spectacle Ecole Jules Ferry Montivilliers vendredi 26 juin 2026.
Montivilliers
Monti’spectacle
Ecole Jules Ferry 2 Pl. Jules Ferry Montivilliers Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Les Monti’Spectacles en bas de chez moi reviennent pour une nouvelle édition !
KoolCast Brass Gang
Vendredi 26 juin 2026 Cour de l’école Jules Ferry 18h
Fanfare Jazz Funk
Dans le cadre de La rue aux enfants
Durée 1h Tout public.
Depuis plus de 20 ans, la fanfare havraise parcourt les rues sous la baguette endiablée de Nicolas Seigneuret. Le répertoire est festif et varié reprises de tubes disco-funk, musiques du monde réarrangées, créations du chef. Avec ses déambulations joyeuses, la fanfare riche d’une vingtaine de musiciens assure le spectacle ! .
Ecole Jules Ferry 2 Pl. Jules Ferry Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 28 15
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English : Monti’spectacle
L’événement Monti’spectacle Montivilliers a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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