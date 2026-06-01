Monti’spectacle Ecole Jules Ferry Montivilliers

Montivilliers

Monti’spectacle

Ecole Jules Ferry 2 Pl. Jules Ferry Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Les Monti’Spectacles en bas de chez moi reviennent pour une nouvelle édition !

KoolCast Brass Gang

Vendredi 26 juin 2026 Cour de l’école Jules Ferry 18h

Fanfare Jazz Funk

Dans le cadre de La rue aux enfants

Durée 1h Tout public.

Depuis plus de 20 ans, la fanfare havraise parcourt les rues sous la baguette endiablée de Nicolas Seigneuret. Le répertoire est festif et varié reprises de tubes disco-funk, musiques du monde réarrangées, créations du chef. Avec ses déambulations joyeuses, la fanfare riche d’une vingtaine de musiciens assure le spectacle ! .

Ecole Jules Ferry 2 Pl. Jules Ferry Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 28 15

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English : Monti’spectacle

L’événement Monti’spectacle Montivilliers a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie