Visite Flash l’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire Maison du Pilier-Rouge Le Mans
Visite Flash l’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire Maison du Pilier-Rouge Le Mans vendredi 10 juillet 2026.
Le Mans
Visite Flash l’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 16:45:00
fin : 2026-07-10 17:30:00
Date(s) :
2026-07-10
De l’escalier des Pans-de-Gorron à la petite poterne, en longeant courtines et tours aux riches décors, découvrez l’histoire de l’enceinte romaine, candidate au patrimoine mondial de l’Unesco.
Jauge de 20 personnes. .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Visite Flash l’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire Le Mans a été mis à jour le 2026-06-18 par CDT72
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