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Visite Flash l’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire Maison du Pilier-Rouge Le Mans

Visite Flash l’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire Maison du Pilier-Rouge Le Mans vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Maison du Pilier-Rouge

Adresse : 43 Grande Rue

Ville : 72000 Le Mans

Département : Sarthe

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 16:45:00

Tarif : 3

Le Mans

Visite Flash l’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 16:45:00
fin : 2026-07-10 17:30:00

Date(s) :
2026-07-10

De l’escalier des Pans-de-Gorron à la petite poterne, en longeant courtines et tours aux riches décors, découvrez l’histoire de l’enceinte romaine, candidate au patrimoine mondial de l’Unesco.
Jauge de 20 personnes.   .

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement Visite Flash l’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire Le Mans a été mis à jour le 2026-06-18 par CDT72

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