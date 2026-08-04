Visite flash l’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire 43 Grande Rue Le Mans
dimanche 9 août 2026 · 43 Grande Rue · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Visite flash l’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire
43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 16:45:00
fin : 2026-08-09 17:30:00
Date(s) :
2026-08-09
De l’escalier des Pans-de-Gorron à la petite poterne, en longeant courtines et tours aux riches décors, découvrez l’histoire de l’enceinte romaine, candidate au patrimoine mondial de l’Unesco. .
43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Visite flash l’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72
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