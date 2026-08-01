Visite flash l’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire Maison du Pilier Rouge Le Mans
mercredi 12 août 2026 · Maison du Pilier Rouge · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Visite flash l’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire
Maison du Pilier Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:45:00
fin : 2026-08-12 17:30:00
Date(s) :
2026-08-12
De l’escalier des Pans-de-Gorron à la petite poterne, en longeant courtines et tours aux riches décors, découvrez l’histoire de l’enceinte romaine, candidate au patrimoine mondial de l’Unesco.
Jauge 20 personnes. .
Maison du Pilier Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Visite flash l’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire Le Mans a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72
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