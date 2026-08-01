Visite flash l’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire Maison du Pilier Rouge Le Mans

mercredi 12 août 2026 · Maison du Pilier Rouge · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Visite flash l’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire

Maison du Pilier Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 16:45:00

fin : 2026-08-12 17:30:00

Date(s) :

2026-08-12

De l’escalier des Pans-de-Gorron à la petite poterne, en longeant courtines et tours aux riches décors, découvrez l’histoire de l’enceinte romaine, candidate au patrimoine mondial de l’Unesco.

Jauge 20 personnes. .

Maison du Pilier Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Visite flash l’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire Le Mans a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72