Visite flash les thermes romains Maison du Pilier Rouge Le Mans
Visite flash les thermes romains Maison du Pilier Rouge Le Mans dimanche 5 juillet 2026.
Le Mans
Visite flash les thermes romains
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:30:00
fin : 2026-07-05 16:15:00
Date(s) :
2026-07-05
Venez découvrir les thermes dont les parties techniques sont conservées dans une crypte archéologique. L’art de vivre au temps des Romains et le parcours du baigneur vous seront dévoilés.
Jauge de 20 personnes. .
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Visite flash les thermes romains Le Mans a été mis à jour le 2026-06-17 par CDT72
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