Visite flash Les vitraux de la Cathèdrale volet 1 les origines Maison du Pilier-Rouge Le Mans jeudi 9 juillet 2026.

Le Mans

Visite flash Les vitraux de la Cathèdrale volet 1 les origines

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 16:45:00

fin : 2026-07-09 17:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Fruits d’une activité importante dès le Moyen Age et de la richesse artistique des grands maîtres-verriers, découvrez dans cette nouvelle visite les vitraux de la cathédrale, dont l’un est le plus ancien d’Europe conservé dans son église.

Des jumelles vous seront prêtées lors de cette visite. Vous avez également la possibilité de ramener vos propres jumelles si vous en possédez.

Jauge de 20 personnes. .

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Visite flash Les vitraux de la Cathèdrale volet 1 les origines Le Mans a été mis à jour le 2026-06-18 par CDT72