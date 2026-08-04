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AGENDA · Le Mans

Visite flash Les vitraux de la cathédrale volet 1 les origines 43 Grande Rue Le Mans

jeudi 6 août 2026 · 43 Grande Rue · Le Mans

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
16:45:00
Lieu
43 Grande Rue
Adresse
41-43 Grande Rue
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
3

Le Mans

Visite flash Les vitraux de la cathédrale volet 1 les origines

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 16:45:00
fin : 2026-08-06 17:30:00

Date(s) :
2026-08-06

Fruits d’une activité importante dès le Moyen Age et de la richesse artistique des grands maîtres-verriers, découvrez dans cette nouvelle visite les vitraux de la cathédrale, dont l’un est le plus ancien d’Europe conservé dans son église.
Des jumelles vous seront prêtées lors de cette visite. Vous avez également la possibilité de ramener vos propres jumelles si vous en possédez.   .

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement Visite flash Les vitraux de la cathédrale volet 1 les origines Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72

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