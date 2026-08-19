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AGENDA · Le Mans

Visite flash les vitraux de la Cathédrale volet 1- les origines Maison du Pilier-Rouge Le Mans

jeudi 20 août 2026 · Maison du Pilier-Rouge · Le Mans

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
16:45:00
Lieu
Maison du Pilier-Rouge
Adresse
43 Grande Rue
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
3

Le Mans

Visite flash les vitraux de la Cathédrale volet 1- les origines

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 16:45:00
fin : 2026-08-20 17:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Fruits d’une activité importante dès le Moyen Age et de la richesse artistique des grands maîtres-verriers, découvrez dans cette nouvelle visite les vitraux de la cathédrale, dont l’un est le plus ancien d’Europe conservé dans son église. Des jumelles vous seront prêtées lors de cette visite. Vous
Jauge 20 personnes   .

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

The result of significant activity dating back to the Middle Ages and the artistic genius of the great master glassmakers, on this new tour, discover the cathedral’s stained-glass windows, one of which is the oldest in Europe still preserved in its original church. Binoculars will be provided during this tour. You

L’événement Visite flash les vitraux de la Cathédrale volet 1- les origines Le Mans a été mis à jour le 2026-08-04 par CDT72

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