Visite flash l’Hôtel-Dieu de Coëffort église Sainte-Jeanne d’Arc Le Mans
Visite flash l’Hôtel-Dieu de Coëffort église Sainte-Jeanne d’Arc Le Mans lundi 6 juillet 2026.
Le Mans
Visite flash l’Hôtel-Dieu de Coëffort
église Sainte-Jeanne d’Arc Place Washington Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 15:30:00
fin : 2026-07-06 16:15:00
Date(s) :
2026-07-06
Laissez-vous conter l’Hôtel-Dieu de Coëffort, profondément lié au destin d’Henry II Plantagenêt et à un pan entier méconnu de l’histoire mancelle au Moyen Âge jusqu’au XXème siècle.
Attention pas de billetterie sur place.
Jauge de 20 personnes. .
église Sainte-Jeanne d’Arc Place Washington Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Visite flash l’Hôtel-Dieu de Coëffort Le Mans a été mis à jour le 2026-06-17 par CDT72
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