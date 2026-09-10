Visite Flash Micro-Folie De la biodiversité à l’immersion VR Voyage au cœur de l’évolution Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Informations pratiques

Labouheyre

Visite Flash Micro-Folie De la biodiversité à l’immersion VR Voyage au cœur de l’évolution

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 15:00:00

fin : 2026-10-24 15:30:00

Date(s) :

2026-10-24

En une séance courte et intense, explorez les secrets de la biodiversité et les mécanismes de l’évolution. Ce n’est pas qu’une visite, c’est une immersion placez le casque de réalité virtuelle et voyagez au cœur du temps pour voir la vie se transformer sous vos yeux.

+13ans, Sur inscription

Visite Flash Micro-Folie De la biodiversité à l’immersion VR Voyage au cœur de l’évolution

Heure 15h

Public +13ans

Descriptif En une séance courte et intense, explorez les secrets de la biodiversité et les mécanismes de l’évolution. Ce n’est pas qu’une visite, c’est une immersion placez le casque de réalité virtuelle et voyagez au cœur du temps pour voir la vie se transformer sous vos yeux.

Modalité Sur inscription .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Visite Flash Micro-Folie De la biodiversité à l’immersion VR Voyage au cœur de l’évolution

In a short, intense session, explore the secrets of biodiversity and the mechanisms of evolution. This isn’t just a tour—it’s an immersive experience: put on the virtual reality headset and travel back in time to see life transform before your eyes.

Ages 13 and up, registration required

L’événement Visite Flash Micro-Folie De la biodiversité à l’immersion VR Voyage au cœur de l’évolution Labouheyre a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Cœur Haute Lande