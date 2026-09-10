Visite Flash Micro-Folie De la biodiversité à l’immersion VR Voyage au cœur de l’évolution Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque Jean-Louis Villenave · Labouheyre
Informations pratiques
Labouheyre
Visite Flash Micro-Folie De la biodiversité à l’immersion VR Voyage au cœur de l’évolution
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 15:00:00
fin : 2026-10-24 15:30:00
Date(s) :
2026-10-24
En une séance courte et intense, explorez les secrets de la biodiversité et les mécanismes de l’évolution. Ce n’est pas qu’une visite, c’est une immersion placez le casque de réalité virtuelle et voyagez au cœur du temps pour voir la vie se transformer sous vos yeux.
+13ans, Sur inscription
Visite Flash Micro-Folie De la biodiversité à l’immersion VR Voyage au cœur de l’évolution
Heure 15h
Public +13ans
Descriptif En une séance courte et intense, explorez les secrets de la biodiversité et les mécanismes de l’évolution. Ce n’est pas qu’une visite, c’est une immersion placez le casque de réalité virtuelle et voyagez au cœur du temps pour voir la vie se transformer sous vos yeux.
Modalité Sur inscription .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite Flash Micro-Folie De la biodiversité à l’immersion VR Voyage au cœur de l’évolution
In a short, intense session, explore the secrets of biodiversity and the mechanisms of evolution. This isn’t just a tour—it’s an immersive experience: put on the virtual reality headset and travel back in time to see life transform before your eyes.
Ages 13 and up, registration required
L’événement Visite Flash Micro-Folie De la biodiversité à l’immersion VR Voyage au cœur de l’évolution Labouheyre a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Cœur Haute Lande
À voir aussi à Labouheyre (Landes)
- Atelier numérique ChatGPTet IA optimisez vos usages Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre 10 septembre 2026
- Diffusion Micro-Folie : Ballet « L’Oiseau de feu », Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre 15 septembre 2026
- Diffusion Micro-Folie Ballet L’Oiseau de feu Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre 15 septembre 2026
- Conte animé Monsieur F (Cie du Parler Noir) (Journées Européennes du Patrimoine), Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre 16 septembre 2026
- Conte animé Monsieur F (Cie du Parler Noir) (Journées Européennes du Patrimoine) Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre 16 septembre 2026