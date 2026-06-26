Visite Flash Micro-Folie Le Louvre et la Joconde Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Visite Flash Micro-Folie Le Louvre et la Joconde Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre vendredi 14 août 2026.
Labouheyre
Visite Flash Micro-Folie Le Louvre et la Joconde
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:00:00
fin : 2026-08-14 17:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Voyagez au cœur du Louvre avec le Musée numérique de la Micro-Folie ! Découvrez ses chefs-d’œuvre et profitez d’une expérience en réalité virtuelle pour un tête-à-tête unique avec la Joconde.
Sur inscription, +13ans
Voyagez au cœur du Louvre avec le Musée numérique de la Micro-Folie ! Découvrez ses chefs-d’œuvre et profitez d’une expérience en réalité virtuelle pour un tête-à-tête unique avec la Joconde.
Sur inscription, +13ans .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite Flash Micro-Folie Le Louvre et la Joconde
Take a journey to the heart of the Louvre with the Micro-Folie Digital Museum! Discover its masterpieces and enjoy a virtual reality experience for a unique one-on-one encounter with the Mona Lisa.
Registration required, ages 13 and up
L’événement Visite Flash Micro-Folie Le Louvre et la Joconde Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande
À voir aussi à Labouheyre (Landes)
- Rencontres Territoriales de la CCCHL Labouheyre 30 juin 2026
- Little Films Festival Les Tourouges et les Toubleus Cinéma Le Félix Labouheyre 5 juillet 2026
- Little Films Festival- Les Tourouges et les Toubleus Cinéma Le Félix Labouheyre 5 juillet 2026
- Matinée en plein air au Lac de Peyre Lac de Peyre Labouheyre 8 juillet 2026
- Soirée Jeux de société Pôle Animation / Foyer des Jeunes Labouheyre 9 juillet 2026