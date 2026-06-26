Visite Flash Micro-Folie Le Louvre et la Joconde Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Labouheyre

Visite Flash Micro-Folie Le Louvre et la Joconde

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 17:00:00

fin : 2026-08-14 17:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Voyagez au cœur du Louvre avec le Musée numérique de la Micro-Folie ! Découvrez ses chefs-d’œuvre et profitez d’une expérience en réalité virtuelle pour un tête-à-tête unique avec la Joconde.

Sur inscription, +13ans

Voyagez au cœur du Louvre avec le Musée numérique de la Micro-Folie ! Découvrez ses chefs-d’œuvre et profitez d’une expérience en réalité virtuelle pour un tête-à-tête unique avec la Joconde.

Sur inscription, +13ans .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite Flash Micro-Folie Le Louvre et la Joconde

Take a journey to the heart of the Louvre with the Micro-Folie Digital Museum! Discover its masterpieces and enjoy a virtual reality experience for a unique one-on-one encounter with the Mona Lisa.

Registration required, ages 13 and up

L’événement Visite Flash Micro-Folie Le Louvre et la Joconde Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande