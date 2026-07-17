Visite flash pause déjeuner, Musée Rath, Genève

Informations pratiques

Visite flash pause déjeuner Vendredi 31 juillet, 12h45, 13h30 Musée Rath

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T12:45:00+02:00 – 2026-07-31T13:15:00+02:00

Fin : 2026-07-31T13:30:00+02:00 – 2026-07-31T14:00:00+02:00

À l’occasion des expositions Sylvia Sleigh et Refaire collection, le MAMCO vous offre une opportunité rare : accéder au musée Rath en dehors de ses heures d’ouverture publiques. Profitez de deux créneaux exclusifs sur la pause méridienne pour une visite flash privilégiée, dans des salles réservées rien que pour vous.

Rejoignez-nous pour cette pause culturelle et rafraîchissante dédiée à l’œuvre de Sylvia Sleigh, cette artiste britannique qui a subverti les codes par son approche novatrice de la peinture. Le parcours se prolonge à l’étage inférieur par une sélection d’œuvres nous invitant à questionner notre rapport à l’histoire de l’art et ses biais historiques genrés, pour une immersion totale loin de l’affluence habituelle.

Pour qui? visite commentée tout public dès 15 ans – en français

Quand? 12h45 ou 13h30 – 30 minutes

Tarif? offre gratuite, sans réservation

Musée Rath Place de Neuve 1, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 33 40 http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/lieux-dexposition/musee-rath/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-rath/ Ouvert uniquement durant les expositions temporaires

Visite de 30minutes de l’exposition Sylvia Sleigh

MAMCO