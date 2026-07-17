Visite flash pause déjeuner, Musée Rath, Genève
vendredi 31 juillet 2026 · Musée Rath · Genève
Informations pratiques
Visite flash pause déjeuner Vendredi 31 juillet, 12h45, 13h30 Musée Rath
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T12:45:00+02:00 – 2026-07-31T13:15:00+02:00
Fin : 2026-07-31T13:30:00+02:00 – 2026-07-31T14:00:00+02:00
À l’occasion des expositions Sylvia Sleigh et Refaire collection, le MAMCO vous offre une opportunité rare : accéder au musée Rath en dehors de ses heures d’ouverture publiques. Profitez de deux créneaux exclusifs sur la pause méridienne pour une visite flash privilégiée, dans des salles réservées rien que pour vous.
Rejoignez-nous pour cette pause culturelle et rafraîchissante dédiée à l’œuvre de Sylvia Sleigh, cette artiste britannique qui a subverti les codes par son approche novatrice de la peinture. Le parcours se prolonge à l’étage inférieur par une sélection d’œuvres nous invitant à questionner notre rapport à l’histoire de l’art et ses biais historiques genrés, pour une immersion totale loin de l’affluence habituelle.
Pour qui? visite commentée tout public dès 15 ans – en français
Quand? 12h45 ou 13h30 – 30 minutes
Tarif? offre gratuite, sans réservation
Musée Rath Place de Neuve 1, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 33 40 http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/lieux-dexposition/musee-rath/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-rath/ Ouvert uniquement durant les expositions temporaires
Visite de 30minutes de l’exposition Sylvia Sleigh
MAMCO
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