Visite-flash « Travaux de réhabilitation de la chapelle », Abbaye d’Aniane, Aniane

Informations pratiques

Visite-flash « Travaux de réhabilitation de la chapelle » 19 et 20 septembre Abbaye d’Aniane Hérault

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À la suite de la fermeture de l’Institution spécialisée d’éducation surveillée d’Aniane, installée dans les locaux de l’ancienne abbaye, les bâtiments ont souffert des intempéries et du passage du temps.

En 2024, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault a lancé un ambitieux projet de réhabilitation de l’ancienne chapelle du pénitencier afin d’en faire un lieu culturel pour le territoire.

Découvrez le travail des artisans et des restaurateurs qui ont redonné vie à cet édifice.

Abbaye d’Aniane 50 boulevard Félix Giraud, 34150 Aniane Aniane 34150 Hérault Occitanie https://www.cc-vallee-herault.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.saintguilhem-valleeherault.fr/fr »}] Située au cœur de la vallée de l’Hérault, l’abbaye d’Aniane a traversé douze siècles entre grandeur et vicissitudes. Au VIIIe siècle, saint Benoît d’Aniane fonde son abbaye.

Contemporain de Charlemagne, il conseille son fils, Louis le Pieux. Grâce à une alliance avec le pouvoir laïc, son abbaye est à l’origine d’une réforme de la règle bénédictine qui rayonne dans toute l’Europe médiévale. Après les destructions des guerres de Religion, la congrégation de Saint-Maur, souhaitant restaurer la grandeur passée d’Aniane, reconstruit un majestueux monastère classique aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Vendue comme bien national pendant la Révolution française, l’abbaye est transformée en filature, puis en prison en 1845. Elle accueille une population d’adultes, puis ultérieurement de mineurs délinquants. L’institut spécialisé d’éducation surveillée ferme finalement en 1994, et le site subit des dégradations et des pillages durant une dizaine d’années d’abandon.

En 2010, la communauté de communes vallée de l’Hérault rachète le monument et met en place une politique de valorisation de ce bâtiment classé au titre des Monuments historiques.

Suite à la fermeture de l’Institution spécialisée d’éducation suveillée d’Aniane (installée dans les locaux de l’ancienne abbaye), les bâtiments ont souffert des intempéries et du passage du temps. a…

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