Visite gourmande du verger et dégustation La Bernerie-en-Retz

La Bernerie-en-Retz

Visite gourmande du verger et dégustation

20 avenue de la Noue Fleurie La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:30:00

fin : 2026-12-09 15:30:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-29 2026-07-01 2026-07-04 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-10

Partez à la découverte du verger des Petits Fruits de la Baie et profitez d’une dégustation gourmande de produits artisanaux élaborés à partir des récoltes du domaine.

Découvrez les secrets des petits fruits bio !

Envie d’une parenthèse nature et gourmande ? Cette visite guidée vous invite à explorer le verger des Petits Fruits de la Baie, où poussent de nombreuses variétés de petits fruits et de baies cultivés avec passion et dans le respect de l’environnement.

Une immersion au cœur du verger

Au fil du parcours, découvrez les différentes cultures, les particularités de chaque fruit et le travail réalisé tout au long de l’année pour produire des fruits savoureux et de qualité.

Framboises, mûres, cassis, myrtilles, fraises, kiwaïs et bien d’autres encore…

Certaines variétés sont bien connues, d’autres plus surprenantes et ne demandent qu’à être découvertes !

‍ Des échanges passionnants

Profitez de cette visite guidée par Anne-Claire, la productrice, qui partagera avec enthousiasme son savoir-faire, ses méthodes de culture biologique et les secrets d’une production locale respectueuse de la nature. Une belle occasion d’en apprendre davantage sur ces fruits aux multiples saveurs et sur le quotidien d’un verger engagé.

Un final tout en gourmandise L

a visite se termine par un moment particulièrement apprécié la dégustation des produits élaborés à partir des récoltes du verger. Sirops, tartinades, jus, gommes ou cuirs de fruits révèlent toute la richesse des saveurs et prolongent cette expérience gourmande.

Une visite conviviale, à partager en famille ou entre amis, pour découvrir autrement les richesses du terroir, éveiller sa curiosité et profiter d’un agréable moment au grand air. Une expérience authentique qui ravira aussi bien les gourmands que les amoureux de nature !

Réservation dans tous les 7 offices de tourisme Villeneuve, Les Moutiers, La Bernerie, Pornic, Préfailles, La Plaine et Saint-Michel en ligne, à l’accueil ou par téléphone.

Retrouvez l’agenda de La Bernerie en Retz .

20 avenue de la Noue Fleurie La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 02 62 35 anneclairecorbe@aol.com

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English :

Come explore the Petits Fruits de la Baie orchard and enjoy a gourmet tasting of artisanal products made from the estate’s harvest.

L’événement Visite gourmande du verger et dégustation La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-06-26 par I_OT Pornic