Visite gratuite du musée de la Résistance et Déportation Musée de la Résistance Joseph Lhomenède (Association) Frugières-le-Pin
Visite gratuite du musée de la Résistance et Déportation Musée de la Résistance Joseph Lhomenède (Association) Frugières-le-Pin samedi 23 mai 2026.
Frugières-le-Pin
Visite gratuite du musée de la Résistance et Déportation
Musée de la Résistance Joseph Lhomenède (Association) La Gare Frugières-le-Pin Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:30:00
fin : 2026-05-23 20:00:00
Date(s) :
2026-05-23
visite gratuite du musée Conférence la 13e région militaire dans la bataille de France(18 au 24 juin 1940) par l’auteur de l’ouvrage Thibaut Coupiac
.
Musée de la Résistance Joseph Lhomenède (Association) La Gare Frugières-le-Pin 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 42 15 contact@musee-resistance-auvergne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
free visit to the museum lecture on the 13th military region in the Battle of France (June 18-24, 1940) by Thibaut Coupiac, author of the book
L’événement Visite gratuite du musée de la Résistance et Déportation Frugières-le-Pin a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne