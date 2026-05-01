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Visite gratuite du musée de la Résistance et Déportation Musée de la Résistance Joseph Lhomenède (Association) Frugières-le-Pin

Visite gratuite du musée de la Résistance et Déportation Musée de la Résistance Joseph Lhomenède (Association) Frugières-le-Pin samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée de la Résistance Joseph Lhomenède (Association)

Adresse : La Gare

Ville : 43230 Frugières-le-Pin

Département : Haute-Loire

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Frugières-le-Pin

Visite gratuite du musée de la Résistance et Déportation

Musée de la Résistance Joseph Lhomenède (Association) La Gare Frugières-le-Pin Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:30:00
fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :
2026-05-23

visite gratuite du musée Conférence la 13e région militaire dans la bataille de France(18 au 24 juin 1940) par l’auteur de l’ouvrage Thibaut Coupiac
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Musée de la Résistance Joseph Lhomenède (Association) La Gare Frugières-le-Pin 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 42 15  contact@musee-resistance-auvergne.fr

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English :

free visit to the museum lecture on the 13th military region in the Battle of France (June 18-24, 1940) by Thibaut Coupiac, author of the book

L’événement Visite gratuite du musée de la Résistance et Déportation Frugières-le-Pin a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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