Visite gratuite du Musée de la Vannerie, Musée de la Vannerie, Cadenet

Informations pratiques

Visite gratuite du Musée de la Vannerie 19 et 20 septembre Musée de la Vannerie Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite gratuite du Musée de la Vannerie

Entrez dans l’univers fascinant de la vannerie, cet art ancestral de fabrication d’objets par le tressage de fibres végétales. Véritable fierté locale, cette activité était au cœur de la vie des Cadenétiens aux 19ᵉ et 20ᵉ siècles, au point qu’en 1906, on comptait pas moins de 206 vanniers pour seulement 2 000 habitants à Cadenet !

Créé en 1988, le Musée de la Vannerie prend place sur le site même de l’ancienne vannerie « La Glaneuse ». Il abrite aujourd’hui une collection exceptionnelle et vivante, enrichie au fil du temps grâce à la générosité des habitants de Cadenet, dont la plupart ont eu, un jour ou l’autre, un lien personnel ou familial avec un atelier de vannerie.

Ce que vous y découvrirez :

Plus de 1 000 objets tressés d’ici et d’ailleurs : paniers, chapeaux, mobiliers, décorations…

Une immersion dans les gestes et outils d’atelier : serpettes, sécateurs, moules et autres instruments d’époque.

Des témoignages rares : enregistrements audio et vidéos d’anciens vanniers provençaux.

Un aperçu des matières premières utilisées à travers le monde : osier, rotin, bambou, châtaignier, et même plastique.

Un musée vivant, ancré dans son territoire, à découvrir absolument pour tous les amoureux de savoir-faire, de patrimoine, d’artisanat et d’histoire locale.

Musée de la Vannerie 84160 Cadenet Cadenet 84160 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite gratuite du Musée de la Vannerie

©sudluberontourisme