Visite Gratuite du Verger de Jeanne Saint-Eutrope-de-Born
jeudi 6 août 2026 · Saint-Eutrope-de-Born
Informations pratiques
Saint-Eutrope-de-Born
Visite Gratuite du Verger de Jeanne
1620 route de Barbas Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
L’association Descaratz vous invite à la découverte des pruniers et pommiers en agriculture biologique de l’Earl de Jeanne. Vente de produits sur place. Rendez-vous au café culturel Descaratz place Yves Balségur, ou directement sur place.
L’association Descaratz vous invite à la découverte des pruniers et pommiers en agriculture biologique de l’Earl de Jeanne. Vente de produits sur place. Rendez-vous au café culturel Descaratz place Yves Balségur, ou directement sur place. .
1620 route de Barbas Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67
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English : Visite Gratuite du Verger de Jeanne
The Descaratz Association invites you to discover the organically grown plum and apple trees at Earl de Jeanne. Products will be available for purchase on site. Meet at the Descaratz cultural café on Place Yves Balségur, or go directly to the site.
L’événement Visite Gratuite du Verger de Jeanne Saint-Eutrope-de-Born a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Coeur de Bastides
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