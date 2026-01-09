Bal du Comité des Fêtes de Saint Eutrope de Born Salle des Fêtes Saint-Eutrope-de-Born

Bal du Comité des Fêtes de Saint Eutrope de Born

Bal du Comité des Fêtes de St Eutrope de Born avec l’orchestre Bernard Rual.

Ambiance Assurée Pâtisserie offerte Buvette

Salle des Fêtes Saint-Vivien Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 67 14

English : Bal du Comité des Fêtes de Saint Eutrope de Born

Ball organized by the Comité des Fêtes de St Eutrope de Born with the Bernard Rual orchestra.

Atmosphere guaranteed Complimentary pastries Refreshment bar

L’événement Bal du Comité des Fêtes de Saint Eutrope de Born Saint-Eutrope-de-Born a été mis à jour le 2026-01-11 par OT Coeur de Bastides