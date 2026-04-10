Saint-Eutrope-de-Born

Festival Festiv’Azul Concert duo Caviúna

402 chemin de Jean de la Ville Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 20:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Concert du duo Caviúna musiques populaires brésiliennes avec André da Silva et Lucas Madi (guitares 7 cordes et chant).

Petite restauration champêtre dès 19h. Le spectacle sera suivi d’une balade féérique dans les bois de Jean de la Ville.

En cas de pluie, repli à l’église de Lugagnac.

Concert du duo Caviúna musiques populaires brésiliennes avec André da Silva et Lucas Madi (guitares 7 cordes et chant).

Petite restauration champêtre dès 19h. Le spectacle sera suivi d’une balade féérique dans les bois de Jean de la Ville. Tout public à partir de 7 ans. En cas de pluie, repli à l’église de Lugagnac. .

402 chemin de Jean de la Ville Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 03 55 09 festivazul@gmail.com

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English : Festival Festiv’Azul Concert duo Caviúna

Concert by duo Caviúna ? Brazilian folk music ? with André da Silva and Lucas Madi (7-string guitars and vocals).

Light refreshments available from 7pm. The show will be followed by a magical stroll through the woods of Jean de la Ville.

In case of rain, retreat to the Lugagnac church.

L’événement Festival Festiv’Azul Concert duo Caviúna Saint-Eutrope-de-Born a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Coeur de Bastides