Festival Festiv’Azul Concert duo Caviúna Saint-Eutrope-de-Born
Festival Festiv’Azul Concert duo Caviúna Saint-Eutrope-de-Born dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Eutrope-de-Born
Festival Festiv’Azul Concert duo Caviúna
402 chemin de Jean de la Ville Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 20:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Concert du duo Caviúna musiques populaires brésiliennes avec André da Silva et Lucas Madi (guitares 7 cordes et chant).
Petite restauration champêtre dès 19h. Le spectacle sera suivi d’une balade féérique dans les bois de Jean de la Ville.
En cas de pluie, repli à l’église de Lugagnac.
Concert du duo Caviúna musiques populaires brésiliennes avec André da Silva et Lucas Madi (guitares 7 cordes et chant).
Petite restauration champêtre dès 19h. Le spectacle sera suivi d’une balade féérique dans les bois de Jean de la Ville. Tout public à partir de 7 ans. En cas de pluie, repli à l’église de Lugagnac. .
402 chemin de Jean de la Ville Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 03 55 09 festivazul@gmail.com
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English : Festival Festiv’Azul Concert duo Caviúna
Concert by duo Caviúna ? Brazilian folk music ? with André da Silva and Lucas Madi (7-string guitars and vocals).
Light refreshments available from 7pm. The show will be followed by a magical stroll through the woods of Jean de la Ville.
In case of rain, retreat to the Lugagnac church.
L’événement Festival Festiv’Azul Concert duo Caviúna Saint-Eutrope-de-Born a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Coeur de Bastides
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