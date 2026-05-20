Journée artistique en famille Oasis du Mazet Saint-Eutrope-de-Born

Saint-Eutrope-de-Born

Journée artistique en famille

Oasis du Mazet 278 chemin du Mazet Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

L’Oasis du Mazet, lieu de vie collectif intergénérationnel, vous propose une journée artistique en famille.

Au programme atelier bijoux, atelier cirque et danses en cercle.

Réservation obligatoire.

L’Oasis du Mazet, lieu de vie collectif intergénérationnel, vous propose une journée artistique en famille.

Au programme atelier bijoux, atelier cirque et danses en cercle.

De 10h à 12h30, atelier bijoux à partir de 6 ans (inscriptions Coline 0686120564).

De 15h à 16h30, atelier cirque, de 4 à 14 ans (inscriptions Gilles 0674721775).

A 20h, auberge espagnole et concert musique du monde… Scène ouverte et autres surprises !

Réservation obligatoire. .

Oasis du Mazet 278 chemin du Mazet Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 72 17 75 contact@oasisdumazet.fr

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English : Journée artistique en famille

L’Oasis du Mazet, an intergenerational collective living space, invites you to a family art day.

On the program: jewelry workshop, circus workshop and circle dancing.

Reservations required.

L’événement Journée artistique en famille Saint-Eutrope-de-Born a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Coeur de Bastides