Fête à St Eutrope & vide greniers Saint-Eutrope-de-Born
Fête à St Eutrope & vide greniers Saint-Eutrope-de-Born dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Eutrope-de-Born
Fête à St Eutrope & vide greniers
Bourg de Saint Vivien Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 07:00:00
fin : 2026-07-12 23:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Animations tout au long de journée vide grenier/brocante , randonnée, apéritif et restauration rapide sur place le midi, jeux pour enfants.
En soirée repas, animation musicale, feu d’artifice.
Animations tout au long de journée vide grenier/brocante , randonnée, apéritif et restauration rapide sur place le midi, jeux pour enfants.
En soirée repas, animation musicale, feu d’artifice. .
Bourg de Saint Vivien Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 03 82
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English : Fête à St Eutrope & vide greniers
Entertainment throughout the day: garage sale/brocante, hike, aperitif and fast food on site at lunchtime, children’s games.
Evening: dinner, musical entertainment, fireworks.
L’événement Fête à St Eutrope & vide greniers Saint-Eutrope-de-Born a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coeur de Bastides
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