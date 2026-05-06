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Fête à St Eutrope & vide greniers Saint-Eutrope-de-Born

Fête à St Eutrope & vide greniers Saint-Eutrope-de-Born

Fête à St Eutrope & vide greniers Saint-Eutrope-de-Born dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Bourg de Saint Vivien

Ville : 47210 Saint-Eutrope-de-Born

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Saint-Eutrope-de-Born

Fête à St Eutrope & vide greniers

Bourg de Saint Vivien Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 07:00:00
fin : 2026-07-12 23:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Animations tout au long de journée vide grenier/brocante , randonnée, apéritif et restauration rapide sur place le midi, jeux pour enfants.
En soirée repas, animation musicale, feu d’artifice.
Animations tout au long de journée vide grenier/brocante , randonnée, apéritif et restauration rapide sur place le midi, jeux pour enfants.
En soirée repas, animation musicale, feu d’artifice.   .

Bourg de Saint Vivien Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 03 82 

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English : Fête à St Eutrope & vide greniers

Entertainment throughout the day: garage sale/brocante, hike, aperitif and fast food on site at lunchtime, children’s games.
Evening: dinner, musical entertainment, fireworks.

L’événement Fête à St Eutrope & vide greniers Saint-Eutrope-de-Born a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coeur de Bastides

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