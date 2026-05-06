Saint-Eutrope-de-Born

Fête à St Eutrope & vide greniers

Bourg de Saint Vivien Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 07:00:00

fin : 2026-07-12 23:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Animations tout au long de journée vide grenier/brocante , randonnée, apéritif et restauration rapide sur place le midi, jeux pour enfants.

En soirée repas, animation musicale, feu d’artifice.

Animations tout au long de journée vide grenier/brocante , randonnée, apéritif et restauration rapide sur place le midi, jeux pour enfants.

En soirée repas, animation musicale, feu d’artifice. .

Bourg de Saint Vivien Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 03 82

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English : Fête à St Eutrope & vide greniers

Entertainment throughout the day: garage sale/brocante, hike, aperitif and fast food on site at lunchtime, children’s games.

Evening: dinner, musical entertainment, fireworks.

L’événement Fête à St Eutrope & vide greniers Saint-Eutrope-de-Born a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coeur de Bastides