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Fête des familles Saint Vivien Saint-Eutrope-de-Born

Fête des familles Saint Vivien Saint-Eutrope-de-Born

Fête des familles Saint Vivien Saint-Eutrope-de-Born dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Saint Vivien

Adresse : Parc Salle Granger

Ville : 47210 Saint-Eutrope-de-Born

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Eutrope-de-Born

Fête des familles

Saint Vivien Parc Salle Granger Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Thème Voyage autour du monde
Tout au long de la journée châteaux gonflables, ateliers créatifs, jeux géants en bois.
Buvette et Food Truck sur place.

Organisé par l’association La Famille ça grandit.
Thème Voyage autour du monde
Tout au long de la journée châteaux gonflables, ateliers créatifs, jeux géants en bois.
Buvette et Food Truck sur place.

Organisé par l’association La Famille ça grandit.   .

Saint Vivien Parc Salle Granger Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 91 88 55  lafamillecagrandit@gmail.com

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English : Fête des familles

Theme: Journey around the world
All day long: bouncy castles, creative workshops, giant wooden games.
Refreshment bar and food truck on site.

Organized by the association La Famille ça grandit.

L’événement Fête des familles Saint-Eutrope-de-Born a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Coeur de Bastides

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