Fête des familles Saint Vivien Saint-Eutrope-de-Born

Saint-Eutrope-de-Born

Fête des familles

Saint Vivien Parc Salle Granger Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Thème Voyage autour du monde

Tout au long de la journée châteaux gonflables, ateliers créatifs, jeux géants en bois.

Buvette et Food Truck sur place.

Organisé par l’association La Famille ça grandit.

Thème Voyage autour du monde

Tout au long de la journée châteaux gonflables, ateliers créatifs, jeux géants en bois.

Buvette et Food Truck sur place.

Organisé par l’association La Famille ça grandit. .

Saint Vivien Parc Salle Granger Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 91 88 55 lafamillecagrandit@gmail.com

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English : Fête des familles

Theme: Journey around the world

All day long: bouncy castles, creative workshops, giant wooden games.

Refreshment bar and food truck on site.

Organized by the association La Famille ça grandit.

L’événement Fête des familles Saint-Eutrope-de-Born a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Coeur de Bastides