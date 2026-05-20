Danses de la paix Oasis du Mazet Saint-Eutrope-de-Born

Saint-Eutrope-de-Born

Danses de la paix

Oasis du Mazet 278 chemin du Mazet Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

L’Oasis du Mazet, lieu de vie collectif intergénérationnel, vous propose une journée de danses en cercle de différentes traditions sacrées du monde entier, chantées et dansées. Repas du midi tiré du sac.

Réservation obligatoire.

L’Oasis du Mazet, lieu de vie collectif intergénérationnel, vous propose une journée de danses en cercle de différentes traditions sacrées du monde entier, chantées et dansées. Repas du midi tiré du sac.

Réservation obligatoire. .

Oasis du Mazet 278 chemin du Mazet Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 40 08 54 contact@oasisdumazet.fr

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English : Danses de la paix

L’Oasis du Mazet, an intergenerational collective living space, offers you a day of circle dances from different sacred traditions from around the world, sung and danced. Packed lunch.

Reservations essential.

L’événement Danses de la paix Saint-Eutrope-de-Born a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Coeur de Bastides