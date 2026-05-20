Danses de la paix Oasis du Mazet Saint-Eutrope-de-Born
Danses de la paix Oasis du Mazet Saint-Eutrope-de-Born dimanche 14 juin 2026.
Saint-Eutrope-de-Born
Danses de la paix
Oasis du Mazet 278 chemin du Mazet Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
L’Oasis du Mazet, lieu de vie collectif intergénérationnel, vous propose une journée de danses en cercle de différentes traditions sacrées du monde entier, chantées et dansées. Repas du midi tiré du sac.
Réservation obligatoire.
L’Oasis du Mazet, lieu de vie collectif intergénérationnel, vous propose une journée de danses en cercle de différentes traditions sacrées du monde entier, chantées et dansées. Repas du midi tiré du sac.
Réservation obligatoire. .
Oasis du Mazet 278 chemin du Mazet Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 40 08 54 contact@oasisdumazet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Danses de la paix
L’Oasis du Mazet, an intergenerational collective living space, offers you a day of circle dances from different sacred traditions from around the world, sung and danced. Packed lunch.
Reservations essential.
L’événement Danses de la paix Saint-Eutrope-de-Born a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Saint-Eutrope-de-Born (Lot-et-Garonne)
- Les Trois Jours des Bastides 3ème édition Saint-Eutrope-de-Born 23 mai 2026
- Chantier de construction participatif Oasis du Mazet Saint-Eutrope-de-Born 29 mai 2026
- Journée artistique en famille Oasis du Mazet Saint-Eutrope-de-Born 13 juin 2026
- Bal musette Salle des Fêtes Saint-Eutrope-de-Born 14 juin 2026
- Fête à St Eutrope & vide greniers Saint-Eutrope-de-Born 12 juillet 2026