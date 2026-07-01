Visite guidé : à l’assaut du château !, Musée de Dieppe, Dieppe

Informations pratiques

Visite guidé : à l’assaut du château ! Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée de Dieppe Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Accompagnés d’un(e) guide, replongez dans l’histoire du château du Moyen Âge à sa réinvention en musée au XXe siècle.

Des garnisons militaires aux batailles, en passant par les incendies, les vénérables pierres ont tant à raconter?

Durée : 45 minutes / 1 heure

Musée de Dieppe Rue des Chastes, 76200 Dieppe, France Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie 33235066199 https://www.dieppe.fr/mes-activites/la-culture/le-musee [{« type »: « email », « value »: « museededieppe@mairie-dieppe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 06 61 99 »}] L’édifice précédent a été construit en 1188 et détruit en 1195.

Vers 1360 ont été construites les murailles de la ville, dont fait partie la tour nord-ouest. Une extension a été réalisée par Charles des Marets de 1435 à 1442. L’enceinte a été agrandie à partir de 1574, incluant l’ancienne église Saint-Rémi, puis vers 1625 en partie sud.

Le château a été acheté par la ville en 1903 ; il abrite le musée, dont l’extension a été réalisée en 1984 par Georges Duval. Parking intérieur, Rampe automobile, Rue de Chastes. Places réservées aux personnes en situation de handicap à l’intérieur du site Bus : Ligne 2, 3, 14, arrêt Sévigné – Distance : 400 m Gare de Dieppe : Distance : 1,1 km

Accompagnés d’un(e) guide, replongez dans l’histoire du château du Moyen Âge à sa réinvention en musée au XXe siècle.

© Muriel Vieublé, Musée de Dieppe, A l’assaut du château ! Le Château de Dieppe, 2023