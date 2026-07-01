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Visite guidé : à l’assaut du château !, Musée de Dieppe, Dieppe

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de Dieppe · Dieppe

Visite guidé : à l’assaut du château !, Musée de Dieppe, Dieppe

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de Dieppe
Adresse
Rue des Chastes, 76200 Dieppe, France
Ville
76200 Dieppe
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h.

Visite guidé : à l’assaut du château ! Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée de Dieppe Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Accompagnés d’un(e) guide, replongez dans l’histoire du château du Moyen Âge à sa réinvention en musée au XXe siècle.
Des garnisons militaires aux batailles, en passant par les incendies, les vénérables pierres ont tant à raconter?
Durée : 45 minutes / 1 heure

Musée de Dieppe Rue des Chastes, 76200 Dieppe, France Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie 33235066199 https://www.dieppe.fr/mes-activites/la-culture/le-musee [{« type »: « email », « value »: « museededieppe@mairie-dieppe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 06 61 99 »}] L’édifice précédent a été construit en 1188 et détruit en 1195. 
Vers 1360 ont été construites les murailles de la ville, dont fait partie la tour nord-ouest. Une extension a été réalisée par Charles des Marets de 1435 à 1442. L’enceinte a été agrandie à partir de 1574, incluant l’ancienne église Saint-Rémi, puis vers 1625 en partie sud. 
Le château a été acheté par la ville en 1903 ; il abrite le musée, dont l’extension a été réalisée en 1984 par Georges Duval. Parking intérieur, Rampe automobile, Rue de Chastes. Places réservées aux personnes en situation de handicap à l’intérieur du site Bus : Ligne 2, 3, 14, arrêt Sévigné – Distance : 400 m Gare de Dieppe : Distance : 1,1 km
Accompagnés d’un(e) guide, replongez dans l’histoire du château du Moyen Âge à sa réinvention en musée au XXe siècle.

© Muriel Vieublé, Musée de Dieppe, A l’assaut du château ! Le Château de Dieppe, 2023

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