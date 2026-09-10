Visite guide du Saint Sépulcre, Saint Sépulcre, La Baume-de-Transit

Informations pratiques

Visite guide du Saint Sépulcre 19 et 20 septembre Saint Sépulcre Drôme

participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Présentation de l’histoire de ce saint sépulcre au fil du temps et de ses transformations architecturales. Durée de la visite 30′ + des supports visuels pour compléter sur des points spécifiques.

En marge à ces visites, dans le périmètre immédiat de l’église, à voir également une exposition sur les héros de 14/18 du village ainsi que la signification de la statue de la vierge du voeux du 15 août 1944.

Egalement, dans le cadre d’un projet de renovation des calvaires de la commune en partenariat avec la fondation du patrimoine, présentation de la Croix Monumentale .

Saint Sépulcre rue vieille porte 26790 la baume de transit La Baume-de-Transit 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Présentation de l’histoire de ce saint sépulcre au fil du temps et de ses transformations architecturales. Durée de la visite 30′ + des supports visuels pour compléter sur des points spécifiques.

©emmanuel PAILLARD