Saché

Visite guidée 1h avec Balzac

Rue du Château Saché Indre-et-Loire

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Immergez-vous dans la vie quotidienne d’Honoré de Balzac à Saché en abordant notamment son rapport à la Touraine à travers la présentation des pièces de réception meublées du château et des collections permanentes du musée.

Immergez-vous dans la vie quotidienne d’Honoré de Balzac à Saché en abordant notamment son rapport à la Touraine à travers la présentation des pièces de réception meublées du château et des collections permanentes du musée. A cette occasion, découvrez les œuvres littéraires inspirées de la Touraine (Le Lys dans la vallée, Le Curé de Tours…) et celles écrites en partie à Saché (Le Père Goriot, Illusions perdues…). 7.5 .

Rue du Château Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 50

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English :

Immerse yourself in Honoré de Balzac’s daily life at Saché, exploring his relationship with Touraine through a presentation of the château’s furnished reception rooms and the museum’s permanent collections.

L’événement Visite guidée 1h avec Balzac Saché a été mis à jour le 2026-04-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme