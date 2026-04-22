Visite guidée 1h avec Balzac Saché
Visite guidée 1h avec Balzac Saché samedi 9 mai 2026.
Saché
Visite guidée 1h avec Balzac
Rue du Château Saché Indre-et-Loire
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Immergez-vous dans la vie quotidienne d’Honoré de Balzac à Saché en abordant notamment son rapport à la Touraine à travers la présentation des pièces de réception meublées du château et des collections permanentes du musée.
Immergez-vous dans la vie quotidienne d’Honoré de Balzac à Saché en abordant notamment son rapport à la Touraine à travers la présentation des pièces de réception meublées du château et des collections permanentes du musée. A cette occasion, découvrez les œuvres littéraires inspirées de la Touraine (Le Lys dans la vallée, Le Curé de Tours…) et celles écrites en partie à Saché (Le Père Goriot, Illusions perdues…). 7.5 .
Rue du Château Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 50
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English :
Immerse yourself in Honoré de Balzac’s daily life at Saché, exploring his relationship with Touraine through a presentation of the château’s furnished reception rooms and the museum’s permanent collections.
L’événement Visite guidée 1h avec Balzac Saché a été mis à jour le 2026-04-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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