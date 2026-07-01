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Visite guidée à distance Arc de Triomphe AIEC Cambo-les-Bains

vendredi 31 juillet 2026 · AIEC · Cambo-les-Bains

Visite guidée à distance Arc de Triomphe AIEC Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
AIEC
Adresse
6 Square Albeniz
Ville
64250 Cambo-les-Bains
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Cambo-les-Bains

Visite guidée à distance Arc de Triomphe

AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 16:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Venez découvrir ce célèbre monument parisien lors d’une visite guidée à distance menée par un.e guide professionnel.le du centre des monuments nationaux.
Une visite participative et dynamique ouverte à tou.te.s   .

AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48  animationaiec@gmail.com

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English : Visite guidée à distance Arc de Triomphe

L’événement Visite guidée à distance Arc de Triomphe Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Cambo les Bains

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