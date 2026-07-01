Visite guidée à distance Arc de Triomphe AIEC Cambo-les-Bains
vendredi 31 juillet 2026 · AIEC · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Visite guidée à distance Arc de Triomphe
AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 16:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Venez découvrir ce célèbre monument parisien lors d’une visite guidée à distance menée par un.e guide professionnel.le du centre des monuments nationaux.
Une visite participative et dynamique ouverte à tou.te.s .
AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48 animationaiec@gmail.com
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English : Visite guidée à distance Arc de Triomphe
L’événement Visite guidée à distance Arc de Triomphe Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Cambo les Bains
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