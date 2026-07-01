Visite guidée à distance Arc de Triomphe AIEC Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Visite guidée à distance Arc de Triomphe

AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 16:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Venez découvrir ce célèbre monument parisien lors d’une visite guidée à distance menée par un.e guide professionnel.le du centre des monuments nationaux.

Une visite participative et dynamique ouverte à tou.te.s .

AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48 animationaiec@gmail.com

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English : Visite guidée à distance Arc de Triomphe

L’événement Visite guidée à distance Arc de Triomphe Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Cambo les Bains