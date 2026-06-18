Visite guidée à Escarg’Holala Escarg’Holala Savianges

Savianges

Visite guidée à Escarg’Holala

Escarg’Holala 1006 Rue Principale Savianges Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Passez nous voir, à Savianges ! Nous vous ferons visiter l’exploitation (sur rendez-vous, l’été), vous aurez alors en dégustant vos escargots, toutes les clés pour apprécier la qualité finale, en comprenant chaque étape de notre travail, de l’élevage de minuscules bébés escargots à la réalisation soignée de vos recettes préférées.

Escarg’Holala, c’est -dès sa création en 2015- un accord familial, une passion partagée pour tout mettre en œuvre et avoir la chance de travailler en toute modestie avec Dame Nature, une belle aventure faite de rencontres, de partages et d’adaptations. Trouver un équilibre entre ce que l’on peut réaliser techniquement, l’attente de notre clientèle et notre envie de nous investir humainement pour un travail durable ancré à Savianges, notre si beau petit village !

La visite du parc est gratuite et sur réservation. La dégustation est payante et également sur réservation. .

Escarg’Holala 1006 Rue Principale Savianges 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 73 70 70

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English : Visite guidée à Escarg’Holala

L’événement Visite guidée à Escarg’Holala Savianges a été mis à jour le 2026-06-18 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II