Visite guidée : à la découverte du funiculaire du Tréport, Funiculaire du Tréport, Le Tréport
samedi 19 septembre 2026 · Funiculaire du Tréport · Le Tréport
Informations pratiques
Visite guidée : à la découverte du funiculaire du Tréport 19 et 20 septembre Funiculaire du Tréport Seine-Maritime
Durée 1h, 25 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Le funiculaire du Tréport fait aujourd’hui partie du paysage. Les habitants et les visiteurs adorent l’utiliser pour son magnifique point de vue sur le littoral. Pourtant, sa construction a été un véritable exploit et ses premiers passagers l’empruntaient pour une tout autre raison ! Vous aimeriez en savoir plus ? L’Office de Tourisme vous invite à découvrir son histoire, entre la gare haute et les terrasses au sommet de la falaise.
Funiculaire du Tréport Rue de la télécabine, 76470 Le Tréport Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie 02 35 86 05 69 https://www.destination-letreport-mers.fr [{« type »: « email », « value »: « info@destination-letreportmers.fr »}] Le funiculaire du Tréport fait aujourd’hui partie du paysage. Les habitants et les visiteurs adorent l’utiliser pour son magnifique point de vue sur le littoral. Pourtant, sa construction a été un véritable exploit et ses premiers passagers l’empruntaient pour une tout autre raison ! Vous aimeriez en savoir plus ? L’Office de Tourisme vous invite à découvrir son histoire, entre la gare haute et les terrasses au sommet de la falaise. Parkings aérien et souterrain route de Dieppe à côté de la gare haute du funiculaire (3 euros la journée).
Le funiculaire du Tréport fait aujourd’hui partie du paysage. Les habitants et les visiteurs adorent l’utiliser pour son magnifique point de vue sur le littoral. Pourtant, sa construction a été un et…
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