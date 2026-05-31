Visite guidée : « À la découverte du Poitou protestant », Musée du Poitou Protestant, Beaussais

Visite guidée : « À la découverte du Poitou protestant » 19 et 20 septembre Musée du Poitou Protestant Deux-Sèvres

2€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Accompagnée de quatre vidéos, la visite vous invite à suivre l’histoire de l’instituteur Jean Migault, né à Thorigné au XVIIe siècle et contraint à l’exil. Son journal offre un éclairage précieux sur l’histoire des protestants du Poitou.

L’église romane de Beaussais, devenue temple, abrite une scénographie consacrée à cette histoire, depuis la venue de Calvin en 1534 jusqu’à la construction de la République. À proximité, vous pourrez également découvrir le sentier huguenot, en accès libre.

Musée du Poitou Protestant Place de la Mairie, 79370 Beaussais-Vitré Beaussais 79370 Beaussais Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 32 83 16 http://www.museepoitouprotestant.com Le musée du Poitou Protestant est installé dans l’ancienne église romane de Beaussais, devenue temple avec le Concordat. Il abrite une scénographie dédiée à l’histoire des protestants du Poitou, de la venue de Calvin en 1534 à la construction de la République.

Accompagnée de quatre vidéos, la visite vous invite à suivre l’histoire de l’instituteur Jean Migault, né à Thorigné au XVIIe siècle et contraint à l’exil. Son journal offre un éclairage précieux sur…

© Maison du Protestantisme Poitevin