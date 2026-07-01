Informations pratiques

Rochefort-en-Terre

Visite guidée À la rencontre des créatures légendaires

Parc du Château Rochefort-en-Terre Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-08-19 11:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Suivez notre guide et partez à la rencontre des créatures légendaires qui peuplent le Naia Museum tous les mercredis à 10h du 15/07 au 19/08.

Les mythes et légendes ont façonné les folklores du monde entier, témoins de notre besoin de fournir des explications poétiques aux phénomènes qui nous entourent. Des fées aux anges en passant par les vampires, les créatures légendaires cristallisent des questionnements universels autour de grandes thématiques comme la mort ou les mystères de la nature.

Les artistes d’aujourd’hui se nourrissent de ces mythes et leur donnent un nouveau visage. Comment les créatures légendaires ont-elles traversé les âges et que racontent-elles aujourd’hui, à l’heure où la plupart d’entre nous ne croient plus en leur existence ? .

Parc du Château Rochefort-en-Terre 56220 Morbihan Bretagne +33 2 97 53 64 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée À la rencontre des créatures légendaires Rochefort-en-Terre a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT 56