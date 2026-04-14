Visite guidée : à quoi ça fer ?, Musée Le Secq des Tournelles, Rouen

Visite guidée : à quoi ça fer ? Samedi 23 mai, 20h15, 21h15, 22h15 Musée Le Secq des Tournelles Seine-Maritime

Durée 30 min, 30 pers. max, RDV à l’accueil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T20:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

Mais qu’est-ce que c’est que tout ce fer ? Enseigne, outils ou cuillères ? Approchez-vous et découvrez la richesse de la plus grande collection des arts du fer.

Musée Le Secq des Tournelles Rue Jacques Villon, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://museelesecqdestournelles.fr https://www.instagram.com/rmm_rouen/?hl=fr;https://www.facebook.com/rmmrouen/?locale=fr_FR La collection donne à voir tout type d’objet de qualité artistique ou pittoresque réalisé en fer ou comportant du fer. Elle s’étend historiquement de l’époque gallo-romaine au XXe siècle et comporte géographiquement des pièces de toute l’Europe (Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, Pays-bas, Russie), et quelques objets orientaux (pays arabes, Inde…). Des travaux d’art très élaborés (serrures de maîtrise, travaux d’orfèvre) y côtoient de beaux objets d’art populaire (enseignes, marmites). Les thèmes principaux représentés sont : les enseignes et marques de propriétés, la coutellerie, les outils de métiers, les objets de parure et de plaisir, l’équipement et le décor de l’église, de la maison ou de la porte et notamment les serrures, coffres et coffrets… Seules les armes traditionnelles ont été exclues par Le Secq des Tournelles, car déjà collectionnées par d’autres.

Mais qu’est-ce que c’est que tout ce fer ? Enseigne, outils ou cuillères ? Approchez-vous et découvrez la richesse de la plus grande collection des arts du fer.

©réunion des musées métropolitains