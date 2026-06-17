Barges

Visite guidée ADP3P Barges

Barges Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Village agricole de la vallée de la Mance vous présente son église et ses maisons anciennes. Visite du village. Evocation de deux bargeois célèbres le Général Decaen, sont portrait dans l’église et la fontaine qui porte son nom ainsi que l’adjudant-chef Eugène Goux aviateur durant la Première Guerre qui vécut au village.

Verre de l’amitié offert par la municipalité

Visite sans réservation, participation 2€

Rendez-vous devant l’église à 14h30 .

Barges 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 00 53 dominique.grandjean@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée ADP3P Barges

L’événement Visite guidée ADP3P Barges Barges a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME