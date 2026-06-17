Visite guidée ADP3P Barges Barges
Visite guidée ADP3P Barges Barges jeudi 6 août 2026.
Barges
Visite guidée ADP3P Barges
Barges Haute-Saône
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Village agricole de la vallée de la Mance vous présente son église et ses maisons anciennes. Visite du village. Evocation de deux bargeois célèbres le Général Decaen, sont portrait dans l’église et la fontaine qui porte son nom ainsi que l’adjudant-chef Eugène Goux aviateur durant la Première Guerre qui vécut au village.
Verre de l’amitié offert par la municipalité
Visite sans réservation, participation 2€
Rendez-vous devant l’église à 14h30 .
Barges 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 00 53 dominique.grandjean@yahoo.fr
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English : Visite guidée ADP3P Barges
L’événement Visite guidée ADP3P Barges Barges a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME
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