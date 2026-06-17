Visite guidée ADP3P Ormoy Ormoy
Visite guidée ADP3P Ormoy Ormoy mercredi 22 juillet 2026.
Ormoy
Visite guidée ADP3P Ormoy
Ormoy Haute-Saône
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif réduit
Tarif demandeurs d’emploi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Découverte d’un village comtois au patrimoine bâti très riche mairie, église, fontaines et lavoirs, maisons de maîtres, fermes anciennes et maisons de vignerons. Vue sur les châteaux voisins. Village situé en bord de Saône traversé par la véloroute V50-Voie Bleue . Grande forêt délimitée par des bornes royales à fleurs de lys sous Louis XIV. Fontaine ronde surmontée d’une élégante Marianne en pied. Village natal d’Antoine Lumière Grand Père du Cinéma .
Collation offerte par la mairie
Visite sans réservation, participation 2€
Rendez-vous devant l’église à 14h30 .
Ormoy 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 28 01 46 dominique.grandjean@yahoo.fr
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English : Visite guidée ADP3P Ormoy
L’événement Visite guidée ADP3P Ormoy Ormoy a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME
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