Ormoy

Visite guidée ADP3P Ormoy

Ormoy Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Tarif demandeurs d’emploi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Découverte d’un village comtois au patrimoine bâti très riche mairie, église, fontaines et lavoirs, maisons de maîtres, fermes anciennes et maisons de vignerons. Vue sur les châteaux voisins. Village situé en bord de Saône traversé par la véloroute V50-Voie Bleue . Grande forêt délimitée par des bornes royales à fleurs de lys sous Louis XIV. Fontaine ronde surmontée d’une élégante Marianne en pied. Village natal d’Antoine Lumière Grand Père du Cinéma .

Collation offerte par la mairie

Visite sans réservation, participation 2€

Rendez-vous devant l’église à 14h30 .

Ormoy 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 28 01 46 dominique.grandjean@yahoo.fr

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English : Visite guidée ADP3P Ormoy

L’événement Visite guidée ADP3P Ormoy Ormoy a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME