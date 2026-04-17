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VISITE GUIDÉE ADULTE DALI EN DIALOGUE AVEC LE MUSÉE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

VISITE GUIDÉE ADULTE DALI EN DIALOGUE AVEC LE MUSÉE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

VISITE GUIDÉE ADULTE DALI EN DIALOGUE AVEC LE MUSÉE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Musée Hyacinthe Rigaud

Adresse : 21 rue Mailly

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 4 4 4 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

VISITE GUIDÉE ADULTE DALI EN DIALOGUE AVEC LE MUSÉE

Musée Hyacinthe Rigaud 21 rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 – 4

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26 16:30:00

Date(s) :
2026-04-26

Au musée Hyacinthe Rigaud, découvrez la programmation consacrée au prêt exceptionnel de la toile de Dalí Hallucination partielle.
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Musée Hyacinthe Rigaud 21 rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83 

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English :

At the Musée Hyacinthe Rigaud, discover the program dedicated to the exceptional loan of Dalí’s painting Hallucination partielle.

L’événement VISITE GUIDÉE ADULTE DALI EN DIALOGUE AVEC LE MUSÉE Perpignan a été mis à jour le 2026-04-09 par CDT66

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